Интерпол отказался объявить ексглаву НКРЭКУ Вовка в розыск

Данные Дмитрия Вовка удалены из базы Интерпола. Фото: Facebook

Интерпол отклонил требования Украины объявить в розыск бывшего главу Нацкомиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

Соответствующий документ международной организации Волк обнародовал на своей странице в Facebook.

"После почти полуторагодовалого рассмотрения сегодня получили известие из штаб-квартиры Интерпола в Лионе, Франция - вступило в силу решение об удалении данных в отношении меня из баз Интерпола. Справку для предъявления по месту требования добавляю", - написал он.

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По словам Вовка, решение об удалении данных приняли на 114 сессии Комиссии по контролю за файлами Интерпола. Оно является продолжением предыдущего решения от 21 февраля 2020 о превентивном блокировки запроса НАБУ по Вовка.

В августе прошлого года детективы НАБУ сообщали о подозрении Дмитрию Вовку, бывшему председателю НКРЭКУ. Его и еще пятерых чиновников подозревали в злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, в марте 2016 члены комиссии сговорились с группой компаний и приняли формулу "Роттердам+". За ней цену угля для теплоэлектростанций считали со стоимостью его транспортировки из Нидерландов. Таких расходов самом деле не было. Электроэнергию для потребителей продавали дороже. Сообщалось, что за два года они переплатили 18,87 млрд грн. Из них 14,3 млрд достались группе частных компаний.