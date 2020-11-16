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понедельник, 16 ноября 2020 11:09

Инициатор отмены уголовки за незаконное обогащение экс-нардеп Козырь продал 50% николаевского терминала Glencore International — Голобуцкий

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Инициатор отмены уголовки за незаконное обогащение экс-нардеп Козырь продал 50% николаевского терминала Glencore International — Голобуцкий
Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борис Козырь. Фото: Слово и Дело

Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борис Козырь, один из 59-ти подписантов представления в КСУ по незаконному обогащению, продал 50% терминала Эвери в николаевском порту дочернему предприятию швейцарской сырьевой группы Glencore International - нидерландской компании Renaisco B.V.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Одним из 59-ти народных депутатов, подписавших в 2017-м представление, на основании которого КСУ отменил статью УКУ о незаконном обогащении (та, что обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходов членов их семей), был Борис Козырь. Известен достаточно специфически: как прогульщик, гречкосей и кнопкодав, а также любитель часов стоимостью квартиры в Киеве. Кстати, перед выборами в ВРУ Козырь пообещал, что разработает механизмы отзыва народных депутатов, которые не выполняют своих обещаний. Естественно, в результате каденции ни механизмов, ни выполнений обещаний, ни наказания за это", - описал эксперт деятельность Козырева в качестве депутата.

Алексей Голобуцкий отметил, что недавно голландская компания Renaisco B.V., которая является дочерним предприятием швейцарской сырьевой группы Glencore International, приобрела более 50% доли в уставном капитале терминала Эвери в морском порту Николаева.

"При этом Морской терминал Эвери входит в состав группы компаний OREXIM, аффилированной с Козырем. Мы все в курсе, насколько европейский бизнес щепетилен в отношении законности источников доходов партнёров, даже одноразовых по сделке, не то что совладельцев. Так вот, интересно, знают ли европейские партнеры Козыря о его успехах на ниве легализации коррупции госслужащих?" - подчеркнул политолог.

Он напомнил, что уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году. "Это было одним из требований ЕС в исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом. Хорошо бы журналисты не поленились отправить уважаемой европейской компании Renaisco B.V. (или сразу Glencore International) соответствующий запрос", - резюмировал Алексей Голобуцкий.

Напомним, в результате анализа деятельности Верховной Рады Украины VIII созыва аналитиками "Чесно", парламентарий из Николаева Борис Козырь попал в топ-10 "кнопкодавов".

zn.ua
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