Инициатива Ляшко относительно 9 мая носит глубоко проукраинский характер - эксперт

Политолог Владимир Цыбулько прокомментировал призыв Олега Ляшко к украинцам выйти 9 мая на неполитическую акцию "Украинский бессмертный полк". Фото: РБК-Украина

Призыв Олега Ляшко к украинцам выйти 9 мая на неполитическую акцию "Украинский бессмертный полк" носит глубоко проукраинский характер.

Такое мнение высказал политолог Владимир Цыбулько в Facebook.

Эксперт положительно оценил инициативу лидера Радикальной партии Олега Ляшко принести на событие портреты украинских воинов, погибших во время национально-освободительной войны на Донбассе, и таким образом почтить память украинских героев.

"Противостояние российской агрессии должно происходить не только в военной сфере, но и в экономической, дипломатической. И сверхважно, - что и предлагает Ляшко - в идеологической", - отмечает Цыбулько.

Политолог отметил, что просьба присоединиться к акции ветеранов войны, волонтеров и всех неравнодушных граждан может стать действенным методом в идеологической борьбе с агрессором.

"Это часть противостояния похищению нашей истории, их пропагандистским проектам. Все это демонстрирует правильный просветительский характер, а также элемент справедливости. Украина является одним из потомков антигитлеровской коалиции. Никак не частью русского мира, а тем более - сталинского наследия", - говорит Владимир Цыбулько.

Напоследок добавил, что у Украины свой путь развития. Такие идеи, как у лидера РПЛ, направлены на развитие самоидентификации.

"Украина идет своим европейским путем. Инициатива Ляшко имеет очень глубокий государственнический характер, направленный на сближение Украины с Европой. Также - самоидентификацию и признание личной национальной значимости", - подытожил Цыбулько.

Напомним, что Олег Ляшко недавно записал обращение к украинцам, в котором жестко раскритиковал пророссийские силы, которые, по его словам, паразитируют на памяти погибших во время Второй мировой войны путем исторических манипуляций.