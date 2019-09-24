Импорт вместо добычи НАК "Нафтогаз" – угроза национальной безопасности

НАК "Нафтогаз" делает ставку на закупку дешевого газа вместо инвестиций в собственные месторождения

В июне НАК "Нафтогаз" объявил о планах направлять ресурсы на закупку дешевого газа вместо инвестиций в украинские месторождения и уже в августе-сентябре наблюдается резкое сокращение буровых работ.

Об этом рассказал политолог Николай Давидюк.

"Возможно, в краткосрочной перспективе такое решение может привести к росту прибыльности НАК, но нельзя забывать, что речь идет о национальной, а не просто о коммерческой кампании. Безусловно, долгосрочным национальным интересом Украины является рост собственной добычи газа с целью обретения энергетической независимости", - обозначил Давидюк.

Между тем, он добавил, что после атак на крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии резко выросли мировые цены на нефть, а за ними, безусловно, поднимутся и цены на импортный газ.

"Это заставляет пристальнее присмотреться к компетентности менеджеров НАК, отвечающих за газовый бизнес. А также проверить появившиеся в политически кругах слухи о появлении фирм-прокладок, зарабатывающих на импорте газа в Украину", - считает эксперт.

Напомним, ранее Кабмин утвердил модель разделения Нафтогаза на несколько компаний. "Наконец мы отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это то, чего не могли сделать в течение последних трех лет. Мы создали независимого оператора в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", – говорится в сообщении премьер-министра Украины Алексея Гончарука на официальной странице в Facebook.