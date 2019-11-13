Импорт э/э из РФ угрожает интеграции Украины в европейскую энергосистему - нардеп

Климпуш-Цинцадзе обсудила изменения в закон о рынке электроэнергии с представителем ЕК. Фото: LIGA.net

Законопроекты об изменениях на рынке электроэнергии могут помешать интеграции Украины в европейские энергорынки. Об этом председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе проинформировала представителя Еврокомиссии Эльмара Брока во время встречи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

"Председатель Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась со специальным советником президента Европейской Комиссии по вопросам Украины Эльмаром Броком. Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила Эльмару Броку о дискуссии в Верховной раде вокруг законопроектов, касающихся внесения изменений в закон "О рынке электроэнергии". Она выразила обеспокоенность инициативами, которые могут помешать интеграции Украины в европейские энергетические рынки и рассказала об усилиях Комитета, направленных на ускорение соответствующих консультаций парламента и правительства с Еврокомиссией", - отмечается в сообщении.

Напомним, 12 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" (№2233). Комментируя это решение, народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что законопроект отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины. Ранее Американская торговая палата в Украине призвала депутатов снять с рассмотрения этот законопроект, поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.