Импичмент президента: Рада преодолела последнее препятствие

Верховная Рада отклонила постановление об отмене принятого 10 сентября закона об импичменте президента.

За проголосовал 101 нардеп при необходимых 226.

Авторы постановления аргументировали его нарушением регламента. При рассмотрении законопроекта народные депутаты высказывали замечания относительно его содержания, однако руководство парламента вынесло вопрос о признании проекта закона об импичменте таким, что не требует доработки. В результате его приняли в целом без доработки.

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10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект Владимира Зеленского об импичменте президента. Его проголосовали по упрощенной процедуре.