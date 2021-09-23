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четверг, 23 сентября 2021 01:49

"Играли в равенство, играли в единство" - Зеленский раскритиковал мировое разделение Covid-вакцин

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&quot;Играли в равенство, играли в единство&quot; - Зеленский раскритиковал мировое разделение Covid-вакцин
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН. Скриншот видео: un.org

Президент Владимир Зеленский жестко раскритиковал распределение Covid-вакцин в мире.

"Мы играли в равенство, мы играли в единство. Где одно дело - делить общие цели, другое - совместно делить вакцины. Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламах, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса", сказал Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН.

"Украина не ждала помощи от других и помогала другим, не дожидаясь благодарности. Мы отправляли в Италию своих медиков, отправляли необходимые средства", - напомнил он.

"Украина помогала всем, кто нуждался в этом, когда мир забыл, что пандемия отнюдь не навсегда и государства когда-нибудь снова соберутся именно здесь, но как они теперь будут смотреть друг другу в глаза ... Мир провалил экзамен на ковид. Провалил экзамен на единство. Кто мог представить, что когда-то орудием для дискриминации станут именно лекарства. Неужели когда-то мы так же будем делить между собой хлеб и воду?", отметил президент Украины.

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В январе глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир оказался на грани катастрофического морального провала из-за неравномерного распределения вакцин против Covid-19.

"Будет несправедливо, если молодые, здоровые граждане богатых государств получат вакцину раньше уязвимых людей из бедных стран", сказал он.

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