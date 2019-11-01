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пятница, 01 ноября 2019 01:52

Идет период подбора кандидатов на обмен пленными - Пристайко

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Идет период подбора кандидатов на обмен пленными - Пристайко
Пристайко прокомментировал обмен пленными. Фото: Корреспондент

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас проходит период подбора подходящих кандидатов на обмен.

По его словам, сейчас изучаются дела кандидатов на обмен, а также возможность их освобождения, в интервью ТСН сообщил министр

"Это не период ожидания - это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения. Обмен - это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу - одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны", - заявил министр.

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При этом он отметил, что обмен не привязывается к дате проведения встречи в нормандском формате.

"Мне бы хотелось, чтобы он произошел максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом", - отметил он.

Российская Федерация и Украина обсуждают возможность нового обмена пленными, однако согласованной даты пока нет. На сегодняшний день продолжается работа по подготовке нового обмена пленными.

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