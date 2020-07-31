Идеи смены руководства МЗ сейчас неуместны - эксперт Бадиков

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4635
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 783
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 738
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 531
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4572
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
2
12
6
4
19
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Шабунин о поджоге своего дома: &quot;Это политическая ответственность Зеленского&quot;
Шабунин о поджоге своего дома: "Это политическая ответственность Зеленского"
Работники Одесского и Черноморского торговых портов устроили митинг под зданием МИУ
Работники Одесского и Черноморского торговых портов устроили митинг под зданием МИУ
Видео
Все видео
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4635
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 612
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 531
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 468
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
пятница, 31 июля 2020 12:09

Идеи смены руководства МЗ сейчас неуместны - эксперт Бадиков

  Комментировать
Идеи смены руководства МЗ сейчас неуместны - эксперт Бадиков
Руководитель объединения "Платформа Здоровье" считает неуместной идею смены руководства МОЗ. Фото: Український кризовий медіа-центр

Убедительных оснований для увольнения нынешнего руководства Министерства здравоохранения Украины, которое инициируют отдельные политические силы, пока нет.

Такое мнение высказал председатель правления ОО "Платформа Здоровье" Тимофей Бадиков в своем блоге на сайте "Украинской правды" и на своей странице Facebook.

"Лично я сейчас не вижу убедительных оснований для смены руководства Министерства здравоохранения. Несмотря на всем известные проблемы в системе здравоохранения Украины, команде МЗ удается контролировать ситуацию с коронавирусом. Оперативно развернуты специализированные больницы и инфекционные отделения. Налажены поставки средств индивидуальной защиты, материалов, лекарств, хотя этот процесс был непростым", - считает руководитель объединения "Платформа жизни".

Он отметил, что в последнее время критика Министерства здравоохранения и его руководства стала топовой темой политических заявлений. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке министра Максима Степанова.

"Вижу в этой ситуации больше политической составляющей, чем хоть каких-то преимуществ для медицинской системы Украины. Отечественная медицина с головой погружена в борьбу с пандемией COVID-19 одновременно "разгребая" вызовы реформирования медицинской системы", - подчеркнул Бадиков.

По его словам, в нынешней ситуации неуместно терять время и ресурсы на "перетряску должностей".

"Ведь нет никакой гарантии, что эта перетряска даст быстрый положительный результат. Единственное, что она гарантирует - так это возможность сбросить все проблемы на "предшественников", - убежден председатель правления ОО "Платформа жизни".

По мнению Бадикова, сейчас Минздрав делает важные шаги в налаживании медицинской реформы и нормальной работы электронной системы здравоохранения. В частности, на дофинансирование больниц, которые оказались на грани закрытия, было выделено 2,3 млрд грн, 1,26 млрд грн - на финансирование экстренной медицинской помощи, повышено финансирования по пакетам лечения инфарктов и инсультов. Благодаря поддержке МЗ бюджетный комитет парламента выделил 5,3 млрд грн на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц, запустился пилотный проект по трансплантации.

"Нынешний глава Минздрава инициировал процесс проведения экономико-статистического анализа деятельности референтных больниц за 2018-2020 годы, чтобы, в соответствии с международным опытом, провести обоснованные расчеты базовых показателей бюджета системы здравоохранения на следующий год. Для выполнения этой задачи формируется соответствующая рабочая группа с участием всех заинтересованных министерств и структурных подразделений Минздрава, региональных руководителей системы здравоохранения, национальных и международных экспертов", - отметил Бадиков.

Кроме этого, по его словам, руководство Минздрава налаживает работу с международными партнерами и донорами, принимает меры для улучшения работы ЕСОЗ.

"Убежден, что сейчас не время для экспериментов над медиками, пациентами и медициной. Предполагаю, что министр Степанов не святой, не идеален. А кто святой и идеальный? Где все те, кто реально понимает, что ситуация в здравоохранении критическая, и "теплую ванну" в ближайшие годы ждать не стоит, и надо "пахать" и брать ответственность?", - отметил председатель правления ОО "Платформа жизни".

Он убежден, что вместо смены руководства МЗ сегодня нужно четко сформулировать задачи и предоставить инструмент для их выполнения.

"Проблема настоящего и будущего отечественной системы здравоохранения - не в регалиях и фамилиях, а в отсутствии механизма по урегулированию этого вопроса на данный момент. Его нет. Необходимо создать этот механизм, наладить работу, адаптировать реформу под текущую ситуацию", - считает он.

По мнению Бадикова, для кардинально качественных изменений в медицине нужно время.

"И, думаю, не стоит ожидать, что через несколько месяцев любой на посту министра сможет скопом исправлять ошибки, бороться с вызовами и делать четко скоординированные движения вперед", - подчеркнул эксперт.

"Как бы кому не хотелось, медицина не может быть полигоном для политических игр. Сегодня необходимо объединяться и помогать вместе решать проблемы, а не раскачивать лодку ради популизма. Давайте сначала получим результат, а потом будем спокойно решать кто прав, а кто нет", - добавил он.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Идеи смены руководства МЗ сейчас неуместны - эксперт Бадиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены

С Кавказа начали выселять турок и курдов

Активистку облили кислотой

Начал действовать закон о двуязычных школах

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 8307
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 7920
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 7065
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится Просмотров: 5679
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
 Просмотров: 5400
Политика
Порошенко прокомментировал американский законопроект о безопасности партнерства с Украиной
Порошенко прокомментировал американский законопроект о безопасности партнерства с Украиной Просмотров: 180
Очередной конфуз в правительстве: Минздрав придумал 21 новую страну
Очередной конфуз в правительстве: Минздрав придумал 21 новую страну Просмотров: 576
Россия на переговорах в ТКГ: "Будет либо так, как хотим мы, либо никак"
Россия на переговорах в ТКГ: "Будет либо так, как хотим мы, либо никак" Просмотров: 639
Венедиктова объяснила назначение Пискуна своим советником
Венедиктова объяснила назначение Пискуна своим советником Просмотров: 486
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы" Просмотров: 936
Больше всего комментируют
8
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
2
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Голосов: 17297
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua