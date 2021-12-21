Художники будут пикетировать Кабмин из-за тарифов

Художники писали письма и Зеленскому и Шмыгалю. Фото: president.gov.ua

Художники в среду, 22 декабря, выйдут под стены Кабинета министров в связи с ростом тарифов за теплоэнергию для творческих мастерских более чем в четыре раза.

Акцию "Культура в Украине – превыше всего?" анонсировал Национальный союз художников Украины, пишут "Наші гроші".

Начнут в 10 часов под Домом Правительства на улице Грушевского.

В ноябре правительство изменило размер начислений за тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды в связи с ежемесячным изменением цены газа.

Национальный Союз художников и его членов отнесли к категории "другие потребители", для которых установили новый тариф: 6953,77 грн за 1 Гкал (2594,69 грн за 1 Гкал с коэффициентом 2,68).

При этом ранее цена за 1Гкал для Союза составила 1600 грн без применения коэффициента.

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15 декабря Союз художников обращался к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю. Просили установить тариф, как для населения.

"Оплата счетов по новым тарифам за пользование теплоэнергией в помещениях мастерских является неподъемной суммой для художников. Доходы от их основной творческой деятельности мизерны", - говорится в письме.

Союз напомнил, что творческая деятельность художников и так сильно пострадала после введения ограничительных карантинных мероприятий.

По словам художницы, одной из организаторов акции Анны Яровой, "в соответствии с новыми расчетами за тепло в мастерской 20 кв м нужно заплатить за месяц почти 10 тыс грн. А в мастерской 40 метров соответственно, 20 тыс. грн. И это без учета абонплаты за электричество".

Ранее член киевской организации Союза Руслан Кутняк заявлял, что в связи с изменением тарифа организации грозит банкротство, а мастерские государство заберет через суд.

Только в киевской организации – 613 мастерских. Многие из них – в центре столицы.

Тарифы будут оставаться неизменными в течение всего отопительного сезона, заявлял премьер.