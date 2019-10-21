"Хотят присмотреться" - Милованов об отношении инвесторов США к Украине

"Мы на грани экономического прорыва", - Милованов. ФОТО: Facebook-страница министра

В США инвесторы, люди, чиновники с интересом наблюдают за Украиной, но хотят "присмотреться".

Об этом написал министр экономики Украины Тимофей Милованов после возвращения из Штатов.

"Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться".

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По его мнению, бизнес и обычных людей интересуют 4 вещи:

-уровень самостоятельности нового правительства (нет ли "теневого" правительства);

-как именно Украина воплотит судебную реформу и реформу правоохранительных органов;

-как бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб клиентам и гражданам;

-воплотят ли демонополизацию, деолигархизацию и будут ли олигархи будут играть по одинаковым правилам.

"Я заверил всех в положительных ответах на эти четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так. Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть ", - написал Милованов.

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