"Хотят нам доказать, что мы будем холопами" - Чийгоз

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1170
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4401
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 3006
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3285
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 531
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1125
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
28 Просмотров: 2538
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Просмотров: 1125
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 3339
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2430
Фото
Все фото
23
9
4
15
5
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Под Печерский суд принесли бочки
Под Печерский суд принесли бочки
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко пришел в аэропорт Варшавы и делал селфи
Порошенко пришел в аэропорт Варшавы и делал селфи
Видео
Все видео
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Порошенко хотели задержать еще в аэропорту - адвокат
Порошенко хотели задержать еще в аэропорту - адвокат
Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко
Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену
К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4788
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 918
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 414
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
17 января 2022
Просмотров: 108
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
понедельник, 17 января 2022 17:51

"Хотят нам доказать, что мы будем холопами" - Чийгоз

1 Комментировать
&quot;Хотят нам доказать, что мы будем холопами&quot; - Чийгоз
Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля с ОРДЛО. Ему грозит до 15 лет за решеткой. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Дело, по которому обвиняют пятого президента Петра Порошенко, является политическим.

Речь идет о давлении не только на политика, а на всех украинцев, стремящихся к независимости и свободе. Об этом в Печерском райсуде Киева 17 января заявил нардеп Ахтем Чийгоз, передает Gazeta.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского

"То, что они сейчас этот процесс начали, они хотят нам доказать, что мы будем как в России – холопами. За это мы здесь стоим. И чтобы в нашем государстве этого не было. И там об угле ничего нет. Там есть ложь. Там есть российский нарратив, их нарисованные фейки и думы", - сказал Чийгоз.

Добавил, что такие же дела заводят на других волонтеров, патриотов, военных, чтобы показать свою силу и методы борьбы.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из ОРДЛО.

Схема действовала на протяжении 2014-2015 годов. По данным следствия, Порошенко давал поручение срывать поставки в Украину угля из ЮАР. Затем по требованию представителей РФ он организовал подписание контрактов на поставку угля с оккупированных территорий Донбасса. По такой схеме пророссийских боевиков ЛДНР профинансировали более чем на 200 млн грн.

17 декабря 2021 года следователи ГБР пытались вручить Порошенко повестку, но он уехал за границу. Вернулся через месяц, 17 января. Сразу поехал в суд для избрания меры пресечения.

Другие фигуранты этого дела – нардеп Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра находятся под домашним арестом. Экс-министр Владимир Демчишин – в международном розыске.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Хотят нам доказать, что мы будем холопами" - Чийгоз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Началось иконоборчество

Самое читаемое
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 26200
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 23400
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг Просмотров: 15021
&quot;Удар себе по яйцам&quot; – Арестович начал критиковать Зеленского
"Удар себе по яйцам" – Арестович начал критиковать Зеленского 3 Просмотров: 10989
&quot;Возвращайся работать домой&quot; - Зеленский обратился к Шевченко
"Возвращайся работать домой" - Зеленский обратился к Шевченко 1 Просмотров: 9504
Политика
Под Печерский суд согнали силовиков с автозаком
Под Печерский суд согнали силовиков с автозаком
9
Порошенко подали в розыск
Порошенко подали в розыск 2 Просмотров: 891
"Стояли какие-то пранкеры. Водитель переклинило" - Порошенко вспомнил, как убегал от следователей ГБР
"Стояли какие-то пранкеры. Водитель переклинило" - Порошенко вспомнил, как убегал от следователей ГБР 3 Просмотров: 783
Депутат Европарламента Ауштрявичюс призвал власти воздержаться от политического преследования Порошенко
Депутат Европарламента Ауштрявичюс призвал власти воздержаться от политического преследования Порошенко Просмотров: 225
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов 2 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
28
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
14
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
7
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
7
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
6
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Голосов: 1616
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть