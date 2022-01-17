"Хотят нам доказать, что мы будем холопами" - Чийгоз

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля с ОРДЛО. Ему грозит до 15 лет за решеткой. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Дело, по которому обвиняют пятого президента Петра Порошенко, является политическим.

Речь идет о давлении не только на политика, а на всех украинцев, стремящихся к независимости и свободе. Об этом в Печерском райсуде Киева 17 января заявил нардеп Ахтем Чийгоз, передает Gazeta.ua.

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"То, что они сейчас этот процесс начали, они хотят нам доказать, что мы будем как в России – холопами. За это мы здесь стоим. И чтобы в нашем государстве этого не было. И там об угле ничего нет. Там есть ложь. Там есть российский нарратив, их нарисованные фейки и думы", - сказал Чийгоз.

Добавил, что такие же дела заводят на других волонтеров, патриотов, военных, чтобы показать свою силу и методы борьбы.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из ОРДЛО. Схема действовала на протяжении 2014-2015 годов. По данным следствия, Порошенко давал поручение срывать поставки в Украину угля из ЮАР. Затем по требованию представителей РФ он организовал подписание контрактов на поставку угля с оккупированных территорий Донбасса. По такой схеме пророссийских боевиков ЛДНР профинансировали более чем на 200 млн грн. 17 декабря 2021 года следователи ГБР пытались вручить Порошенко повестку, но он уехал за границу. Вернулся через месяц, 17 января. Сразу поехал в суд для избрания меры пресечения. Другие фигуранты этого дела – нардеп Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра находятся под домашним арестом. Экс-министр Владимир Демчишин – в международном розыске.