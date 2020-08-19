Хорошо спланированная дезинформация - Ермак прокомментировал обвинения в измене

Ермак работает в ОП с февраля этого года. Фото: @president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что информация о якобы срыве операции задержания украинскими спеслужбы боевиков российской ПВК Вагнера из-за предателя в ОП - это "дезинформационная атака на раскол украинского общества".

"Версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно - в российской "Комсомольской правде" 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания.

Можно предположить, что некоторые внутренние силы также решили использовать эту дезинформационную кампанию против Украины в собственных целях накануне выборов.

А возможно, кому-то очень хочется сорвать прекращение огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля, и за это время мы не потеряли в боевых действиях ни одного украинского воина.

Что касается боевиков, участвовавших в войне на Донбассе, то президент Украины Владимир Зеленский решение руководства Беларуси отдать их России назвал странным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях. И Украина всегда будет делать все от нее зависящее, чтобы военные преступления этих и других людей были обязательно наказаны", - сказал Ермак LB.ua

Руководитель ОП заявил, что информация о том, что он якобы предлагал "перенести операцию из-за необходимости проведения переговоров с РФ о пленных", не соответствует действительности.

На вопрос "Действительно ли начальник ГУР Минобороны Бурба требовал, чтобы все участники совещания, на котором обсуждали спецоперацию, прошли полиграф?" Ермак ответил:

"Мне об этом ничего неизвестно. Но, убежден, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой - раскол украинского общества".

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков, вероятно причастных, к сбиванию Boeing рейса МН-17, Ил- 76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. После чего операцию якобы отложили на несколько дней - чтобы ее проведение не помешало обмену пленными и началу перемирия на Донбассе.

Однако накануне рейса, 29 июля, спецслужбы Беларуси задержали всю группу. За два дня Офис генпрокурора Украины направил в Беларусь просьбу об экстрадиционном аресте задержанных. Ответ Украина не получила. Впоследствии всех задержанных Беларусь передала России. По версии Бутусова срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента, из-за чего тогдашний глава ГУР Василий Бурба якобы требовал проверить на "полиграфе" всех, кто знал о проведении операции.

18 августа председатель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал эти события спецоперацией российских спецслужб.