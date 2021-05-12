Хомчак рассказал о провокации россиян и поддержку США и Великобритании

Украинские ВМС во время тренировок в акватории Черного моря. Фото: @navy.mil.gov.ua

Российский враг постоянно провоцирует Военно-морские силы Украины в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак на форуме "Украина 30. Безопасность страны".

"Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного и Азовского морей - там постоянно идут провокации. Начиная от того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и других мероприятий.

В Азовском море они вообще хотят показать, что это их внутреннее море и мы еще там в 12-мильной зоне можем плавать, хотя это не определено ни международным, ни другим законодательством", - цитирует генерала УНІАН

Украинские ВМС имеют право реагировать на провокации в полном объеме, в том числе с применением оружия.

Сейчас происходит активное развитие ВМС: военно-морских баз и кораблей, судов, с которыми помогают партнеры Украины.

"США предоставляют нам корабли, обучают наши экипажи, сейчас дают нам корабли с вооружением; Великобритания оказывает помощь", - рассказал Хомчак.

"Те военные корабли (стран-партнеров), которые находятся почти постоянно в акватории Черного моря - сейчас один выходит, другой заходит корабль. Их присутствие дает нам уверенность, что они, когда нужно будет, скажут свое слово", - заявил генерал.

На этой неделе катер Береговой охраны США Hamilton прибыл в порт Одессы после совместных с Украиной учений в Черном море.