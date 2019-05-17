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пятница, 17 мая 2019 10:52

Холодницкому грозит отставка из-за дела мэра Одессы - СМИ

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Холодницкому грозит отставка из-за дела мэра Одессы - СМИ
Фото: BBC.com

Руководитель САП Назар Холодницкий открыто и без веских правовых оснований затягивает судебный процесс о покупке одесской мэрией здания "Краян".

Такая игра в политику от главы САП может стоить ему кресла, пишет "Апостроф".

"За три с половиной года антикоррупционный прокурор полностью потерял доверие, как на Западе, так и внутри страны. Участие же в одесской политической интриге, скорее всего, окончательно превратит главу САП в токсичную фигуру, которую уже никто не будет спасать. Тем более, что до окончания его полномочий осталось не так много – всего лишь полтора года", - говорится в материале.

В ней отмечается, что в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уже намекнули, что судьба руководителей НАБУ и САП будет зависеть от результатов деятельности этих структур в обозримом будущем.

Также издание напоминает, что 24 апреля на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, глава САП заявил, что будет затягивать рассмотрение дела Геннадия Труханова в Малиновском райсуде Одессы до тех пор, пока в сентябре 2019 года не заработает Высший антикоррупционный суд.

Это, по мнению издания, может свидетельствовать о том, что новый суд будет полностью подконтролен Холодницкому и позволит получить нужный приговор против чиновников Одесской мэрии.

Также в материале отмечается, что судебное рассмотрение дела мэра Одессы фактически закончилось 9 апреля, а после этого заседания уже 6 раз откладывались из-за неявки антикоррупционных прокуроров, что мешает суду вынести приговор.

Тем временем судьи Малиновского райсуда уже отправили жалобу в Высший совет правосудия, которая, по мнению автора, имеет все шансы на успех.

"Ее результатом может стать открытие дисциплинарного производства относительно руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Роль прокурорской инквизиции будет выполнять квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, которая год назад чуть не уволила Холодницкого по жалобе Генпрокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника. Тогда все закончилось выговором", - напомнило издание.

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