Холодницкий не решился комментировать заявление посла США

США призвали Украину уволить Назара Холодницкого с должности антикоррупционного прокурора. Фото: УНІАН

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не стал комментировать заявление посла США Мари Йованович о его увольнении.

"Я не могу комментировать дипломатов. Пусть дипломатов комментируют дипломаты. Я думаю, пусть комментирует МИД. Я не уполномочен на дипломатические отношения с любым другим государством. Комментировать пока нечего. Подождите понедельника. В понедельник все прокомментируют", - сказал он "РБК-Україна"

"Ждите, будет интересно в понедельник. Я просто не дам возможности обливать грязью САП и переводить стрелки. Никакой пресс-конференции, мы просто выполняем работу: надо показать кто работает, а кто...", - добавил Холодницкий.

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Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинское руководство уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. По словам дипломата, это нужно сделать потому, что он "был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым о том, как избежать ответственности".