"Хочу, чтобы человек полностью соответствовал моему видению" - обнародовали разговор с МОЗ

Зоряна Скалецкая возглавила МОЗ 29 августа. Михаил Загрийчук стал одним из 7 ее советников. ФОТО: УНИАН

Новоназначенный заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил гендиректорке директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой уйти с должности из-за разногласий во взглядах.

Об этом он сначала заявил самой Сухоруковой, затем на совещании ее директорату - на него пришли около 50 человек.

Стенограмму и аудиозапись встречи опубликовало "УП. Жизнь".

"Я хочу, чтобы человек на должности директора (директората - Gazeta.ua) полностью соответствовал моему видению и видению команды", - пояснил Загрийчук свой мотив в увольнении Сухоруковой.

На что работники начали задавать вопросы, уволят ли их, если их видения не будут совпадать с его.

- То есть вы убираете человека с собственным мнением, - сказала гендиректорка директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко, которой также предложили написать заявление об увольнении.

- Я никого не убираю, я имею право предложить, - ответил Загрийчук.

- Нет, не имеете, - добавили из зала.

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Также он убеждал работников не увольняться из-за возможного увольнения своей руководительницы.

"Обращаюсь ко всем - никто никого не увольняет, никто никого не выгоняет. Если у кого есть желание уйти ... Ну, мы на это повлиять не можем, но мы ценим каждого, прошу вас всех остаться, а не переводить это в плоскость общего решения".

Оксана Сухорукова получила должность гендиректорки директората медицинских услуг в ноябре 2018, победив на конкурсе. 4 сентября Кабинет министров уволил Ульяну Супрун и ее заместителя Александра Линчевского.

Новым министром здравоохранения стала Зоряна Скалецкая.