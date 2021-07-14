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среда, 14 июля 2021 18:02

"Хочет перейти в гетеросексуальный коллектив" - Богдан пошутил об отставке Авакова

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Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан пошутил об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Его внимание привлекла подпись главы МВД в заявлении "Честь имею".

Об этом Богдан написал на своей странице в Facebook.

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"Меня сейчас многие спрашивают, что обозначает "честь имею". Думаю где-то так", - написал экс-глава ОП.

К тексту он добавил фото с собственной расшифровкой этой фразы.

  Фото со страницы Андрея Богдана
Фото со страницы Андрея Богдана

Напомним, министр не назвал причину своего решения уйти, но сотрудники МВД и депутаты Верховной Раде сообщили свои версии .

Президент Зеленский уже предложил кандидатуру на пост главы МВД . Как оказалось, он желает видеть в кресле министра внутренних дел нардепа от "Слуги народа", главу Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Заявление главы МВД об отставке в скором времени должны рассмотреть в Верховной Раде.

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