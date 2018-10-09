Хочешь быть президентом, платы 10 млн: посоветовали, как отсеять технических кандидатов

Денежный залог на выборах президента надо повышать, говорят эксперты. Фото: censor.net.ua

Закон о выборах президента надо менять. Об этом говорят в Комитете избирателей Украины.

Нужно ввести барьеры относительно появления искусственных кандидатов на выборах, советуют в организации.

Одним из таких шагов может стать повышение денежного залога с 2,5 млн грн. (как это есть сейчас) до 10 млн. грн. Это сделает процесс выдвижения искусственных кандидатов со стороны заинтересованных лиц слишком дорогим и проблематичным.

Одновременно следует предусмотреть механизм, при котором денежный залог будут возвращать не только тем кандидатами, которые попадут во второй тур, а для всех, кто наберет больше определенного процента голосов. Такой подход будет более честным по отношению к тем реальным кандидатам, которые внесут увеличен размер залога и, в отличие от технических, смогут вернуть эти средства после выборов.

Также парламенту советуют или полностью запретить политическую рекламу, или ее максимально ограничить (например, из-за увеличения продолжительности агитационных роликов и четких требований к их формату).

Кроме того, следует установить верхнюю границу количества членов окружных и участковых комиссий. При ее отсутствии комиссии могут формироваться практически в любом количестве, что действует в интересах технических кандидатов, которые получают своих представителей.

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