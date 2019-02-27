Хищение в армии: руководителей двух оборонных предприятий отстранили

Алексей Бабич. Фото: silske.org

Директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А. Морозова Алексея Бабича и директора Изюмского приборостроительного завода Сергея Филоненко отстранили от исполнения обязанностей из-за скандала о коррупции в оборонном комплексе.

Об этом сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин, передает "Цензор.НЕТ".

"В связи с общественным резонансом, вызванным обнародованием информации программы "Наші гроші", и для обеспечения надлежащих условий для соответствующего расследования правоохранительными органами отстранить от должности директора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова" Бабича и директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Филоненко", - сообщил Букин.

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25 февраля "Наші гроші" опубликовали расследование, в котором обвинили Олега Гладковского, его сына Игоря Гладковского и нынешнего директора "Укроборонпрома" Павла Букина в хищениях в оборонном комплексе Украины. Согласно расследованию, сын замсекретаря СНБО и его партнеры организовали поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия "Укроборонпрома" покупали эти детали у фирм-прокладок по ценам, завышенным в несколько раз. Одной из таких фирм была "Оптимумспецдеталь". Журналисты получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов схемы. Из писем следует, что сын замсекретаря СНБО согласовывал аферы через своего отца. По данным журналистов, фигуранты схем заработали минимум 250 млн грн посредством фирм-прокладок. "Наші гроші" анонсировали также выход следующей части расследования, где роль Гладковского-старшего и руководства "Укроборонпрома" в схемах будет освещена более подробно. Гладковский и "Укроборонпром" планируют подать в суд на журналистов Bihus.info.