Харьковскую мэрию обыскали

Обыски в харьковской мэрии состоялись по факту растраты. Фото: Главком

В департаменте жилищного хозяйства Харьковского городского совета провели обыски в рамках уголовного дела по факту растраты.

Речь идет о возможном завышении цен и присвоении бюджетных средств со стороны ФЛП и частных фирм при выполнении работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах на территории Харькова, сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Заказчик работ - КП "Жилокомсервис", - добавил Чубенко.

Идет следствие: "Продолжается сбор и изучение доказательной базы".

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Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение почти 7 млн гривен бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий. К сделкам с государственными средствами причастны должностные лица лечебных заведений и социальных учреждений столицы, а также Киевской и Тернопольской областей. Правоохранители задокументировали 17 эпизодов, связанных с назначением неправомерных выплат в 2018-2019 годах.