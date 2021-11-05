Харьковская ТИК отказалась отменять решение о признании Терехова мэром Харькова

Терехов станет мэром Харькова. Фото: Украинская правда

Харьковский горизбирком отказался отменять решение о признании Игоря Терехова мэром.

Городская территориальная избирательная комиссия частично удовлетворила жалобы, поданные координатором Гражданской сети "Опора" Николаем Зинченко в связи с расхождениями, обнаруженными на 10 участках в результате сверки протоколов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Принять во внимание факты наличия расхождений между протоколами Новобаварской и Основянской районных территориальных избирательных комиссий... об итогах голосования на внеочередных выборах Харьковского городского головы... и сведениями, которые содержатся в приложенных к жалобам документах под названием "копия протокола участковой избирательной комиссии про подсчет голосов на избирательных участках"... В удовлетворении остальной части требований отказать", - говорится в постановлении горизбиркома.

Зинченко подал в горизбирком две жалобы, в которых сослался на зафиксированные наблюдателями "Опоры" факты фальсификации протокола подсчета голосов в пользу секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова на одном избирательном участке в Основянском районе и 9 участках в Новобаварском районе. Он просил принять во внимание наличие расхождений в протоколах подсчета голосов на избирательных участках и обязать Основянскую и Новобаварскую районные территориальные комиссии провести повторный подсчет голосов на этих участках.

Он просил горизбирком признать решение о признании Терехова городским головой не отвечающим требованиям законодательства и отменить его.

"Завтра наши юристы получат текст решения на руки, проанализируют его и после этого мы решим, будем ли обжаловать его в суде. Кроме того, мы уже готовим иски с требованием повторного подсчета голосов на тех участках, где наши наблюдатели выявили фальсификации", - сказал он.

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Неточности, выявленные в протоколах ряда избирательных участков в Харькове, могут свидетельствовать о попытках фальсификации результатов выборов городского головы - заявил комитет избирателей Украины. Речь идет о ряде уголовных правонарушений - препятствование совершению избирательного права, подлог.