Грузия разорвет дипотношения, если Зеленский назначит Саакашвили премьером - нардеп

Зеленский не хочет портить дипотношения с Грузией. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский опасается резкой реакции Грузии в случае назначения Михаила Саакашвили премьер-министром Украины.

"На встрече с президентом Зеленским, я спросила, готов ли он назначить премьером Саакашвили. Добавила, что реформы надо проводить, а не бесконечно говорить об их необходимости", - написала депутатка "Слуги народа" Елизавета Богуцкая в Facebook.

"Владимир Александрович рассказал историю о том, что Грузия была против возвращения Михаила в Украину, что при назначении его председателем исполнительного комитета рады реформ, Грузия отозвала посла. И в случае назначения на пост премьера готова разорвать с нами дипломатические отношения. А мы сейчас входим в антипутинскую коалицию. Поэтому, когда Саакашвили станет премьером Грузии, нам не надо будет бояться отзыва посла и разрыва дипотношений. И реформ не надо бояться. Положительные изменения нас благополучно обойдут стороной. В Украине был же шанс. В 2019 году - уникальный и последний" , - отметила нардепка.

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Партия "Единое национальное движение" и объединение оппозиции "Сила в единстве" выдвинули кандидатуру Саакашвили на пост премьер-министра Грузии. Саакашвили покинул Грузию 2013 року. 7 мая 2019-го Зеленский назначил его председателем исполнительного комитета реформ и членом Нацсовета реформ Украины. Назначение вызвало резкую реакцию чиновников Грузии. В июне 2018 года в Грузии заочно приговорили Саакашвили до 6 лет лишения свободы по делу об избиении бывшего оппозиционного депутата Валерия Гелашвили 2005 года. Саакашвили назвал приговор незаконным.