Группа Тымчука сделала заявление

Коллеги Дмитрия Тымчука просят не распространять домыслы о его гибели.

Группа "Информационное сопротивление" призвала СМИ не распространять домыслы о смерти своего координатора Дмитрия Тымчука.

Обращение опубликовал в Facebook коллега погибшего Юрий Карин.

"Обращаясь к отечественным и зарубежным СМИ, а также всех тех, кого не оставила равнодушными эта трагедия, просим не распространять домыслов о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия. Просим отнестись к этой просьбе с пониманием и уважением", - говорится в заявлении.

Группа не собирается прекращать свою деятельность в пользу Украины.

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19 июня в возрасте 46 лет погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По предварительной информации, депутат случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета. Следователи рассматривают 3 версии гибели политика, среди которых - убийство.