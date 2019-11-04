Группа "Первого декабря" записала предостережения для власти

Группа предостерегает власть от "мира" любой ценой. Фото: 1-12.org.ua

Инициативная группа "Первого декабря" записала первое обращение после завершения избирательного процесса. Интеллектуалы дали власти и обществу 11 рекомендаций по сохранению самостоятельного государства и обеспечения его безопасности.

Документ обнародовали на сайте группы. Его подписали Вячеслав Брюховецкий, Иван Дзюба, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.

Gazeta.ua публикует полный текст обращения группы "Первого декабря":

1. Нынешнее украинское руководство сконцентрировало в своих руках огромную власть, и никто не может быть уверенным, чем это обернется для страны. В идеальном случае такая концентрация власти могла бы дать спасенный для Украины цивилизационный рывок, которого народ уже очевидно заждался. Однако, с другой стороны, никто не отменял справедливость известной поговорки: "Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно". Мы предостерегаем украинское руководство от самоуверенности, что их эта закономерность не касается.

2. В конце прошлого года мы предупреждали тогдашнюю власть, что она проигрывает коммуникацию с народом: "Часто риторика государственных мужей выдает стремление не столько разъяснить сделанное, сколько закамуфлировать скрытое". Новая руководящая команда, похоже, пошла тем же путем и свела коммуникацию с народом к предельному минимуму, принимая все решения кулуарно, а то и, возможно, тайным кабинетом. Не меняют ситуацию и те показательные медиа-марафоны, какими на самом деле стремятся достичь ту самую вышеуказанную цель.

3. Очень тревожным является тот факт, что президент страны воспринял манифестации под лозунгом "Нет - капитуляции!" как акции, проплаченные его политическими оппонентами, не ощутив в них реальной обеспокоенности граждан, охватившую всю Украину. Этот факт свидетельствует о том, что президент Владимир Зеленский, к сожалению, слабо понимает стремление граждан предостеречь его от фатальных ошибок и к тому же склонен обижаться. Однако существует правило: чем больше политик обижается, тем легче им манипулировать.

4. Поддерживая поиски руководства государства в деле установления мира, Группа предостерегает от "мира" любой ценой. Умиротворение агрессора - опасная и ложная иллюзия. Обманными являются разговоры об "оттепели" в отношениях между хищником и его жертвой. Путинский режим презирает слабость. Только достойная сила сопротивления, как военного, так и дипломатического, что опирается на единство народа, может остановить агрессора.

5. Успокаивающая риторика власти относительно безопасности страны не заменит ощущения реальной защищенности. Народ платит высокую цену за свою независимость и имеет право знать, что ему угрожает. Это - давний принцип римского права: quod omnes tangit ("то, что касается всех, должно быть одобрено всеми"). Нарушением этого правила руководящая элита или потакает посторонний силе, или вообще выводит страну за пределы европейского правового поля.

6. Общество раздирают сомнения и подозрения в то время, когда оно должно быть максимально консолидированным перед новыми геополитическими вызовами. Прежняя международная система безопасности и евро-атлантическая солидарность дают видимые трещины. Мир стоит на пороге грозной эры столкновения национальных эгоизмов. В это время обществу нужно руководство, которое будет его уважать и защищать, а руководству - народ, который будет его понимать и стоять за него горой. Такое обоюдное доверие достигается только правдой, какой бы горькой она ни была, и честностью и прозрачностью решений, о которых должна позаботиться прежде всего власть.

7. Бравируя "простонародностью" и "неэлитарностью", можно в эпоху популизма выиграть выборы, но нельзя выиграть жестокие международные поединки. Мы сожалеем, что в отношениях с президентом США украинский президент попал в ситуацию, которая очень напоминала шахматный цугцванг [каждый ход плохой], - никто из нас не хотел бы оказаться на его месте. Однако важно сделать из этого два важных вывода. Во-первых, пора власти признать силу и важность профессионалов. Мало того, следует осознать, что слабым государствам профессионалы нужны в десятки раз больше. Во-вторых, даже если считать, что политика не является сферой морали, власти следует помнить, что откровенное пренебрежение этическими принципами может по ней ударить - порой даже очень больно.

8. Мы не видим прогресса на пути установления верховенства права. Что вместо этого видно невооруженным глазом - это попытки подменить его выборочным правосудием, примененным к политическим оппонентам, а также флюгерность многих судов, которые тщательно воспроизводят направление политического или финансового ветра. Царствует политическая целесообразность, которая идет от популизма, а правом пренебрегают. Это как родовое проклятие, которое висит над нашей страной, и похоже, что нынешнее руководство - вопреки предвыборным обещаниям - его таки не стремится преодолеть.

9. Мы - за частную собственность на землю. Однако украинские суды коррумпированы, а официальное правосудие слишком часто становится кривосудием. Итак, не стреножив коррупцию и не обеспечив реальный правовой механизм защиты интересов селян, государство не имеет морального права легализовать продажу земли. Оно обязано разъяснить гражданам логику своих действий, очередность плана и те угрозы, которые из него вытекают. Земля - ​​основа богатства Украины, и в условиях климатического катаклизма, к которому мир приближается, она может стать едва ли не самым главным национальным ресурсом будущего. Поэтому вхождение в собственность на землю не может произойти путем быстрого проталкивания невыверенного закона политической силой, которая имеет большинство в парламенте, но не имеет сертификата безошибочности.

10. Нас тревожит тот факт, что новая власть все чаще демонстрирует неуважение к гуманитарным ценностям и защите достоинства человека. В подавляющем большинстве властная элита отвернулась от гуманитарной сферы, унижая тем самым ее роль и не осознавая, что в ней - источник нашей духовной силы. Однако еще больше поражает то, что национальную слепоту и этическую нечувствительность проявляют отдельные группы шоу-бизнеса, художественные коллективы и зрительский корпус Украины, которые не различают пародию и осквернение, законный гонорар и элементарную продажность.

11. Все это заставляет нас еще раз повторить утверждение, сформулированное нашей Группой впервые в ее Декларации 2011 года: "Будущее Украины требует подъема гуманитарно-духовных ценностей над близорукой экономической выгодой и политической целесообразностью". Разве недостаточно нам каждый раз тревожных фактов, чтобы понять справедливость этого вывода? Только признавая приоритет гуманитарно-духовных ценностей, мы выйдем из нынешних испытаний сильнее.

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