Гройсмана могут вернуть в премьерское кресло - нардеп Пашковский

Нардеп Максим Пашковский: "В марте Владимир Гройсман будет назначен новым премьер-министром Украины"

В кулуарах Верховной Рады ведется опрос депутатов об их готовности поддержать кандидатуру Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.

Об этом на своей страничке в Facebook написал народный депутат Максим Пашковский из фракции "Слуга народа".

Более того, нардеп Пашковский уверенно заявил о том, что возвращение экс-чиновника в здание Кабмина в краткосрочном периоде может сыграть на руку президенту Украины Владимиру Зеленскому, но в более длинной перспективе Гройсман сможет "подсидеть" действующего главу государства.

"Для меня если "Гройсман — следующий премьер", то и "Гройсман — следующий президент", - написал у себя на странице народный депутат.

Избранный по мажоритарному округу в Виннице Пашковский так же поинтересовался у винничан, готовы ли они доверять Гройсману как политику национального уровня, учитывая проблемы областного центра, связанные с коррупцией, процветающей в городе при мэре Сергее Моргунове, главном политическом партнере Гройсмана на Винниччине.

"Голосовать ли мне за назначение Гройсмана премьер-министром Украины?", — завершил свой пост вопросом депутат.

О своей позиции по кандидатуре своего земляка Пашковский дипломатично умолчал, но дал понять общественности, что "голосов "за" Гройсмана среди его коллег немало".