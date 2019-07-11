Гройсман заговорил о сокращении Кабмина

Премьер хочет, чтобы в правительстве было на 7 министерств меньше. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств до 12 с нынешних 19.

Об этом он сказал в эфире харьковского телеканала "Р-1".

"12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами.

У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие (министерств).

Рост количества министерств - это потеря качества их работы", - заявил Гройсман.

Ранее в Администрации президента заявляли, что рассматривают сокращение ряда министерств и готовят проект коалиционного соглашения.