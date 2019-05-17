Гройсман увидел "ответственность" в роспуске коалиции

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил коалицию. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал выход партии "Народний Фронт" из парламентской коалиции. Об этом он рассказал во время выступления в Верховной Раде.

"Только что председатель фракции "Народний фронт" Максим Бурбак объявил решение фракции о прекращении деятельности коалиции. Думаю, это решение непростое, как и решение, которое было 5 лет назад о создании коалиции, на долю которой выпало принятия совершенно необходимых, но чрезвычайно тяжелых и непопулярных решений", - заявил с трибуны глава правительства, пишет "ТСН"

"Или принимать решения, которые обеспечат стабильность государства, принимать решения, которые будут менять старую сломанную систему, или отказаться от ответственности и перейти в оппозицию", - объяснил Гройсман.

"Решение (о прекращении деятельности коалиции - Gazeta.ua) было принято абсолютно ответственно. Я хочу поблагодарить коалицию, которая была создана. И фракции "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", и отдельно хочу поблагодарить лидера "Народний фронта" Арсения Яценюка" , - добавил он.

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции. Об этом он сказал после заявления "Народний фронт" о выходе из большинства. Это делает невозможным роспуск парламента новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Потому что сделать это можно не менее чем за полгода до выборов - до 27 мая.