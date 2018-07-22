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воскресенье, 22 июля 2018 16:14

Гройсман сообщил обнадеживающую статистику для водителей

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Гройсман сообщил обнадеживающую статистику для водителей
В сентябре в правительстве ожидают полную оценку ситуации с ремонтом дорог. Фото: focus.ua

Более 50% запланированных на этот год проектов дорожного строительства выполнены или на завершающей стадии.

О таких результатах сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на совещании по вопросу дорожного строительства.

"Более половины планов уже выполнены. Но в разных регионах по-разному эта работа выполняется. Я поставил четкие задачи: темпы строительства надо ускорять, а средства использовать эффективно и рационально. Мы делаем проверки, будут аудиты по завершению объектов. Далее - в сентябре - будем понимать, кто справился с заданиями, кто нет. Всем дам оценку, кто, имея ресурсы, не смог организовать работу", - сказал Гройсман.

Он отметил, что строительная машина "идет полным ходом", но нужно проанализировать, что использовано, и перераспределить средства на проекты, где требуются дополнительные ресурсы.

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В 2018 году на ремонт дорог выделили рекордное финансирование - более 45 млрд грн. Государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения составила 11,53 млрд грн. Объем финансирования мероприятий по повышению безопасности дорог достиг 2,6 млрд грн.

На саммите Украина-ЕС в Брюсселе подписали соглашение на 75 млн евро для безопасности украинских дорог.

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