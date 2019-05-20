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понедельник, 20 мая 2019 23:46

Гройсман сказал, чего ждет от Зеленского в первую очередь

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Гройсман сказал, чего ждет от Зеленского в первую очередь
Премьер-министр Владимир Гройсман уходит в отставку. Фото: Zaxid.net

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуру на пост нового премьера и министров.

"Я считаю, что президент должен немедленно внести кандидатуру премьер-министра и нового правительства и я считаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки", - сказал премьер в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По словам Гройсмана, Зеленский может это обсудить во время встречи с лидерами парламентских фракций, которая состоится 21 мая.

"Завтра президент встречается с лидерами фракций, он может этот вопрос там обсудить. Потому что президент вносит на назначение кандидатуру премьер-министра по решению коалиции", - добавил Гройсман.

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20 мая президент Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке. После чего премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя такое решение.

Верховная Рада рассматривает вопрос об отставке премьер-министра не позднее чем на десятый день после поступления соответствующего заявления, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады. И не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

Вместе с премьером в отставку уходит все правительство.

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