Гройсман: разорвать железнодорожное сообщение с Россией не получится

Гройсман рассказал о железнодорожном сообщении с Россией. Фото: Радио Свобода

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках в том числе Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", – сказал он в эфире ток-шоу "Оппозиция".

В то же время о возобновлении авиасообщения речь не идет.

"Россия напала на Украину, это наш враг. Поэтому эти ограничения, в том числе на авиасообщения, будут действовать до тех пор, пока РФ не уйдет с территории Украины", – сообщил Гройсман.

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Украина и Россия в конце октября 2015 года официально прервали регулярное прямое авиасообщение. Сейчас добраться из Украины в Россию и наоборот на самолете можно только через стыковочный аэропорт, чаще всего – в Минске, Риге, Стамбуле или Кишиневе.