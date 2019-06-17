Гройсман рассказал условие увеличения вдвое минимальной зарплаты

Гройсман обещает вдвое увеличить минималку. Фото: Корреспондент

Увеличить минимальную зарплату можно вдвое.

Рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату. Повышение до 300 долларов возможно реализовать за два года. "Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, имел возможность прийти в магазин и приобрести то, что нужно. В ближайшие два года мы можем достичь размера минимальной зарплаты в 300 долларов", заявил в эфире ICTV премьер-министр Владимир Гройсман.

Печатный станок - это не сценарий работы правительства, сказал премьер. "Только экономика - за счет детенизации и инвестиций", - сказал он.

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В Украине средняя зарплата штатного работника в Украине в апреле этого года составила 10 000 269 гривен. Этот показатель превысил уровень минимальной зарплаты почти в 2,5 раза. Темпы роста средней зарплаты замедлились - по сравнению с мартом она выросла всего на 32 гривны.