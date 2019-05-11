Гройсман рассказал о своих амбициях после парламентских выборов

Униан Гройсман настроен возглавить Правительство после парламетских выборов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов возглавить правительство после выборов осенью.

"Я понимаю, что делать дальше, и я могу возглавлять правительство. Если украинский народ решит, что я и сформирована нами команда будут достойны представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые люди перед нами ставят, то я готов буду возглавить правительство", - сказал Гройсман, передає hromadske.

Пока собирается участвовать в парламентских выборах.

"Считаю важным формирование сильной и сплоченной коалиции, ведь эффективность правительства зависит от того, насколько он может опираться на парламентское большинство", - добавил премьер-министр.

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Премьер-министр Владимир Гройсман начал серьезную подготовку к осенним парламентским выборам, которую возглавляют американские политтехнологи. Уже около месяца в офисе на Шелковичной они до ночи работают и создают Гройсману образ крепкого хозяйственника. Ему советуют больше общаться с народом, сменить имидж.