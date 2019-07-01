Гройсман раскритиковал партию Порошенко

Владимир Гройсман не пошел в партию Петра Порошенко, потому что там нет "новых подходов". Фото: УНІАН

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что БПП лишь поменяла название, но осталась партией одного человека - Петра Порошенко.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"С первого дня создания "Блока Петра Порошенко" я никогда не был членом этой политической силы. Более того, если бы я считал, что там могут быть новые подходы, чтобы делать необходимые изменения, я бы не думая ни минуты присоединился", - сказал он .

Гройсман рассказал, что "несколько лет назад были предложения возглавить БПП".

"Но я всегда отказывался. Это была партия Петра Алексеевича Порошенко. Сейчас они ее переименовали в другую партию, добавили новых людей, оставили многих других. В принципе, в этой политической силе ничего не изменится на предстоящих 5 лет. Они, как работали до этого, так и будут работать после этого. Меня это не устраивает", - заявил премьер.

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В мае пятый президент Петр Порошенко возглавил переименованную БПП - "Європейську солідарність". Он возглавил список этой политсилы на выборах в Верховную Раду.