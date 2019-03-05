Гройсман отчитал чиновников за просиживание в соцсетях

Чиновники "уходят в виртуальный мир", говорит премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил участникам селекторного совещания по вопросам стоимости газа и отопления, которые отвлекались на свои телефоны, отправит их "на принудительное лечение зависимости от соцсетей".

"Коллеги, когда с вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону и различные социальные сети, или я назначу вам принудительный курс лечения зависимости от социальных сетей", - сказал Гройсман, пишет LB.ua

Премьер пошутил, что за такое решение ему "еще спасибо скажут".

"А то такое впечатление, что мы вас теряем, что некоторые идут в виртуальный мир. Я думаю, что за это ваши жены мне тоже поблагодарят, что я вас возвращаю в реальность. По крайней мере некоторых", - добавил он.

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Facebook сообщила об уязвимости, которая затрагивает 50 миллионов аккаунтов социальной сети. Хакеры могли украсть информацию владельцев профилей и получить доступ к аккаунтам.