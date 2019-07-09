Гройсман обвинил Порошенко в организации политического скандала

Гройсман обвиняет Порошенко в подковерных интригах. Фото: kmu.gov.ua

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко является автором политического скандала с участием вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Так эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию, когда Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС.

"Вместо того, чтобы перезвонить мне и сказать, что есть техническая проблема, когото не пускают, вице-премьер-министр устраивает скандал на входе в Мариинский дворец. Рядом случайно оказываются две камеры - "5 канала" и канала "Прямой", - заявил премьер.

"Меня это наводит на мысли, что было желание не принять участие в работе саммита, а было желание устроить политический скандал. Что и произошло. Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к сожалению.

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Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года на должности премьер-министра время от времени такие подковерные, грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес", - добавил Гройсман.

По его словам, он узнал о ситуации с недопуском Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС из интернета.

Он также отметил, что этот саммит - президентского уровня, и состав делегации формирует Офис президента Украины.

"Очевидно, что наряду с другими вице-премьерами могла быть и Иванна Климпуш-Цинцадзе. Но произошло то, что произошло", - заявил он.

Напомним, вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в понедельник не пустили на саммит Украина-ЕС.

Она обвинила премьера Гройсмана в том, что он вычеркнул ее с участников встречи.