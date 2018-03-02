Гройсман назвал срок урегулирования газового вопроса

Гройсман сказал сколько будет решаться вопрос поставки газа. Фото: "Шарий"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал сроки урегулирования ситуации с газоснабжением.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, передает "Украинская правда".

Премьер заявил, что вопрос будет решен в течение 5-6 дней.

"Ситуация абсолютно контролируемая. Никаких негативных явлений происходить не будет. Хотя нам нужно ввести ранее запланированный план, предусматривающий экономию потребления, чтобы сбалансировать систему", - сказал Гройсман.

По его словам, все технические специалисты работают, а план сформирован на подобные случаи уже начал действовать. Премьер подчеркнул, что ситуация будет стабилизирована до вторника, максимум среды.

По решению Стокгольмский арбитраж, "Газпром" должен заплатить компенсацию "Нафтогаза" за недопоставленные объемы газа для транзита. Размер компенсации составляет 463 млрд долларов.

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Однако, 1 марта "Газпром" сообщил, что не будет поставлять газ в НАК "Нафтогаз Украины" за предварительными договоренностями и вернул предоплату, а у 2 марта глава правления российской газовой компании Алексей Миллер сообщил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины", хотя право их расторжения в одностороннем порядке не предусмотрено.

Газ в Украине в экстренном режиме начала поставлять Польша, контракт между НАК "Нафтогаз" и польской нефтегазовой компанией PGNiG был заключен до конца марта 2018 года.