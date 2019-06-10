Гриценко показал список на выборы и потролил Порошенко

Гриценко говорит, что он конкурирует с Зеленским и желает ему успеха, как президенту. Фото: Facebook

"Громадянська позиція" Анатолия Гриценко представила первую пятерку списка кандидатов в народные депутаты.

Это сделали возле памятника Тарасу Шевченко в столице.

Первым в списке пойдет Гриценко.

В первой пятерке также народный депутат, лидер партии "Народний контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, лидер Європейськой партии Україны Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

"Здесь нет людей, которые боятся сказать, что Россия - это агрессор", - заявили в партии.

"Мы были конкурентами Владимира Зеленского на выборах. Желаем искренне успеха его команде, которая сейчас только начала формироваться. Потому что успех Зеленского - это успех страны. Провал Зеленского - это провал страны.

Мы никоим образом не в оппозиции. Так, как например, Петр Порошенко. Еще будучи сам при власти, имея и людей в правительстве, и в силовиках, в судах, фракцию, заявил, что он в оппозиции. К себе. Нонсенс", - сказал Гриценко.

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5 партий попадают в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 26 мая по 7 июня.