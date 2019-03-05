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вторник, 05 марта 2019 01:05

Гриценко назвал 5 кандидатов, с которыми ведет переговоры объединении на выборах

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Гриценко назвал 5 кандидатов, с которыми ведет переговоры объединении на выборах
Гриценко озвучил свою позицию относительно других кандидатов в президенты. Фото: Новое Время

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко подтвердил, что ведет переговоры с другими кандидатами в президенты, политическими партиями и общественными организациями по объединению усилий на предстоящих президентских выборах.

Представители гражданского общества призвали его вести переговоры с кандидатами в президенты Игорем Смешко, Руслан Кошулинским, Дмитрием Добродомовым, Романом Бессмертным, Игорем Кривенко и другими. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Зеркало недели".

"Я не могу по этическим соображениям, пока мы не согласовали, говорить о результате. Но с упомянутыми и другими людьми, представителями гражданского сектора мы проводим эти консультации", - отметил кандидат в президенты.

Он считает перечисленных кандидатов абсолютно проукраинскими, и надеется, что они также считают недопустимым фальсификацию выборов.

Гриценко выразил надежду, что "свое слово еще скажет" музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук.

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Комментируя решение партии "Сила людей", которая отозвала кандидатуру Дмитрия Гнапа, но не поддержала ни одного из кандидатов, Гриценко заявил, что к переговорному процессу включились представители ее региональных ячеек.

"Кандидаты, которые подадут заявление в ЦИК об отказе баллотироваться до 7 марта, будут исключены из бюллетеня. Если же кто-то примет это решение позже, напротив его фамилии в бюллетене члены избирательной комиссии должны поставить штамб "выбыл", - напомнил Гриценко.

1 марта кандидат в президенты Андрей Садовый заявил, что откажется от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.
Согласно последним данным соцопросов, если Гриценко выйдет во второй тур, то имеет шанс победить Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

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