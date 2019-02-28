Гриценко и Садового поймали за кофе

Фото: Facebook.com/sonya.koshkina

Двух кандидатов в президенты Анатолия Гриценко и Андрея Садового увидели за кофе в одном из ресторанов Киева 28 февраля. Об этом в Facebook сообщили журналисты Соня Кошкина и Марьяна Пьецух.

"Объединятся? Для Порошенко это будет нервотрепка, а для Садового - большой плюс на парламентских. Народ у нас очень любит, когда политик пафосно уступает место тому, кто с большим рейтингом", - написала Пьецух.

Политики рассказали, что ели сыр моцарелла с помидорами и пили кофе.

Гриценко и Садовый уклонились от ответа на вопрос об объединении политических сил. "Не насилуйте нас" - сказали они, добавив, что договорились вместе обедать.

"Дайте нам шанс и дайте нам время - чтобы твердо выйти на победный формат", - написал Гриценко в Facebook.

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Ранее Андрей Садовый заявил о необходимости объединения вокруг единого кандидата. Анатолий Гриценко поддержал такую идею в Facebook.