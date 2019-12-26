ГПУ завернула подозрение нардепу Федине

Нардепу Софии Федине инкриминируют угрозы убийством. Фото: УНІАН

Генеральная прокуратура вернула в Государственное бюро расследований проект сообщение о подозрении народному депутату Софии Федине и волонтерке Маруси Звиробий.

"По поводу проекта уведомление о подозрении. Насколько мне известно, он был возвращен из Генеральной прокуратуры без согласования, аргументируя это тем, что нет решения по другому лицу, а именно - которое является народным депутатом Украины. И, собственно, пока не будет принято решение по этому лицу, то, соответственно, и этот проект сообщения о подозрении в настоящее время является таким, который не согласован", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пишет "Укрінформ"

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Ранее следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект подозрения Маруси Зверобой и Софии Федине. Их подозревают в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.