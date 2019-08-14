ГПУ закрыла дело "оппоблоковца" Новинского - СМИ

25 июня суд дал прокуратуре месяц на закрытие дела или его передачу в суд. ФОТО: сайт Вадима Новинского

Генеральная прокуратура закрыла дело о возможной причастности депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского к незаконному содержанию архиепископа Александра Драбинко в 2013-м.

Об этом адвокат нардепа Олег Татаров сообщил "Украинской правде".

"Это большое уголовное производство, которое расследуется не один год, которое касалось Януковича, Захарченко и других лиц.

ГПУ считала, что он (Новинский. - Gazeta.ua) был как свидетель, мы считали что он не был как свидетель, а был с отдельным статусом лица, чьи права ограничиваются во время досудебного расследования", - сказал он.

25 июня суд дал прокуратуре месяц на закрытие дела или его передачу в суд. За месяц, 26 июля, дело закрыли постановлением следователя.

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В декабре 2016-го Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Вадима Новинского. Его подозревали в причастности к незаконному лишению свободы архиепископа Александра Драбинко в 2013-м. Тогда Драбинко был помощником ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Сабодана.