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вторник, 06 августа 2019 13:00

ГПУ вызвала на допрос трех человек из окружения Порошенко

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ГПУ вызвала на допрос трех человек из окружения Порошенко
Всех будут допрашивать как подозреваемых. ФОТО: Reuters

Генеральная прокуратура вызвала на допрос экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, экс-заместителя АП Алексея Филатова и экс-министра экологии Николая Злочевского.

Повестки обнародованы на сайте ГПУ.

Всех будут допрашивать как подозреваемых в одном и том же производстве № 12013220540000400 от 2013 года. Суть производства в повестках не уточняется.

Производство по Гонтаревой открытое по статьям 256 УК "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", 191 УК "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". По Злочевскому - по статье 209 УК "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". По Филатову - по статьям 256 УК "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" и 209 УК "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

Повестки подписаны старшим группы прокуроров Константином Куликом.

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В конце марта прокурор Константин Кулик с нарушением процессуального законодательства сообщил подозрения всем трем упомянутым чиновникам и экс-главе АП Борису Ложкину. Как отмечает LB.ua, они проходят по делу относительно кражи газа структурами украинского бизнесмена Сергея Курченко.

По мнению следствия, Курченко является руководителем преступной организации, которая в течение 2010-2014 совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. Он возможно покупал на аукционах государственный сжиженный газ на общую сумму 2, 2 млрд грн по ценам ниже рыночных. Газ якобы был рассчитан на нужды населения. В дальнейшем его реализовывали по рыночной цене.

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