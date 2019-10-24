ГПУ размышляет над вручением подозрения Богдану – СМИ

Руководителю Офиса президента Андрею Богдану могут вручить подозрение в нарушении закона при работе в правительстве Николая Азарова.

Соответствующую процедуру рассматривает управление спецрасследований Генпрокуратуры, пишут "Украинские новости".

"В понедельник [21 октября] в управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану", - сообщил источник.

По мнению следствия, Богдан способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд грн за госгарантиями корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

Это было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы "ЕЭСУ" и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Богдан якобы готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взимание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.

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Журналисты программы "Схемы" сообщали, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан был одним из членов делегации правительства Азарова, которая летала в Россию 19-20 ноября 2013 года. На следующий день украинское правительство объявило о приостановлении подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Это стало причиной Евромайдана.

По данным журналистов, Богдан 23 декабря 2013 года получил почетную грамоту Кабинета министров Украины - в период, когда на Майдане Независимости продолжались масштабные антиправительственные протесты.