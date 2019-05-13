ГПУ расследует давление высших должностных лиц государства на судей относительно Приватбанка

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Генеральная прокуратура начала досудебное расследование возможного давления высших должностных лиц государства на судей по делу Приватбанка.

По результатам рассмотрения заявления судей, ГПУ внесла сведения в ЕРДР.

Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева.

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В частности, речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 УК Украины.

18 апреля Окружной административный суд Киева по иску бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру вывода банка с рынка с участием государства незаконной. Национальный банк Украины заявил, что обжалует это решение.