ГПУ, Минюст и НАБУ тщательно изучат дело о рейдерстве активов CNBM структурами Павла Фукса

Антирейдерская комиссия рассмотрела дело о попытке рейдерского захвата китайской государственной корпорации СNBM в Украине. Фото: lb.ua

Антирейдерская комиссия при Кабинете министров рассмотрела дело о попытке рейдерского захвата и давления на активы китайской государственной корпорации СNBM в Украине – ООО "Восход Солар". По результатам рассмотрения комиссия рекомендовала ряду органов более пристально изучить ситуацию вокруг компании исходя из того, что Китай намерен продолжать инвестировать средства в Украину. Об этом говорится в решении комиссии от 18 апреля 2019 года.

В частности, Генеральной прокуратуре и Национальной полиции рекомендовано взять под особый контроль досудебное расследование уголовного производства №42019000000000113.

Производство касается обвинений ООО "Восход Солар" в мошеннических действиях по отношению ФК "Веста". Это новый кредитор по договорам займа "Актив банка", который приобрел их на торгах Фонда гарантирования вкладов населения в начале 2019 года.

ФК "Веста" СМИ связывают с предпринимателем Павлом Фуксом.

В "Восход Солар" отмечают, что обвинения беспочвенны, поскольку между сторонами существует незавершенный хозяйственный спор, и уголовное производство призвано усилить давление на китайскую сторону в этом споре. Антирейдерская комиссия обратила внимание ГПУ и НПУ, что ООО "Восход Солар" почти на 100% принадлежит компании, входящей в одну из крупнейших госкорпораций КНР.

Также комиссия рекомендовала ООО "Восход Солар" обратиться в Минюст и Дисциплинарную комиссию частных исполнителей о необходимости проведения внеплановой проверки исполнителя, который нарушил закон, выполняя решение Хозсуда Николаевской области об аресте счетов китайской компании в интересах ФК "Веста". Минюсту поручено рассмотреть ходатайство в установленном законом порядке.

Кроме того, комиссия рекомендовала компании обратиться в Высший совет правосудия с жалобой на действия судьи Печерского райсуда Киева, которая также наложила арест на имущество компании в рамках уголовного производства. ВСП рекомендовано рассмотреть жалобу.

Комиссия также рекомендовала Национальному антикоррупционному бюро рассмотреть заявление "Восход Солар" относительно действий должностных лиц ФК "Веста", которые по сговору с должностными лицами правоохранительных и судебных органов пытаются незаконно завладеть активами компании.

Ранее CNBM обратилась в правительство с т. н. "уведомлением о намерении разрешить инвестиционный спор через процедуру переговоров". Это документ, предвосхищающий судебное разбирательство инвестора против государства Украина из-за непредоставленного доступа к справедливому правосудию.