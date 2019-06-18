Говорили о пленных, антикоррупционный суд и неприкосновенность: Зеленский встретился с президентом Бундестага

Зеленский встретился с президентом Бундестага. Фото: УНН.

Владимир Зеленский во время официального визита в Федеративную Республику Германия встретился с Председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле.

Глава государства сообщил о первых законодательные инициативы, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности, передает пресс-служба Администрации президента.

"Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет", - подчеркнул президент Украины.

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"Во время встречи обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников. Владимир Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации. Президент также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас ", - говорится в сообщении.

"И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Посольством США в Украине будет руководить Уильям Тейлор. Об этом сообщили в дипломатическом учреждении в понедельник. "Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - сообщили в американском посольстве.