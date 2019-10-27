Готовят законопроект, который будет регулировать работу интернет-изданий

Депутаты готовят "медиа-кодекс" для интернет-СМИ. Фото: Вектор

Депутаты украинского парламента планируют в декабре принять законопроект о медиа-сервисах, регулирующий правила работы интернет-СМИ.

"Мы работаем над новым законопроектом. Это должен быть документ, максимально близкий к медиа-кодексу. Мы создали рабочую группу - там медиаюристы, представители индустрии и министерства, депутаты. Я надеюсь, что в середине ноября мы сможем вынести на публичное обсуждение первый драфт, и если мы все придем к консенсусу, то в декабре можно будет провести голосование в первом чтении, чтобы снова, пройдя цикл обсуждения, получить уже окончательный законопроект", - заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и инфо рмацийнои политики Никита Потураев во время форума National Media Talk, сообщает "Укринформ".

Он уточнил, что этот законопроект должен юридически определить, являются ли интернет-порталы средствами массовой информации, а также предусматривать установление контроля над такими медиа-реурсамы.

По словам Потураева, в документе будут "наработки" Николая Княжицкого о прозрачности собственности и финансирования.

Законопроект будет предусматривать расширение полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает отменить обязательную печать законов и подзаконных актов в официальной газете правительства "Урядовый курьер". Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. "Боремся с архаизмами", - написал он в Facebook.