Государством руководят 5 теневых игроков - самое интересное в журнале "Країна"

"Де-юре государственным управлением занимаются президент, парламент и Кабмин. Де-факто - 5 теневых актеров власти, - говорит в интервью "Країні" экономист Александр Савченко. - Самый влиятельный - олигархат во главе с миллиардером-лидером. Он дружит с президентом или подкармливает его.

Некоторое время Коломойский считал себя главным. Его эпоха не началась с Зеленским, но сейчас завершается. На 2-м месте - коррупционеры. Их тысяч 10. 3-я ветвь - Россия. 4-я - Запад: Международный валютный фонд, США, Евросоюз. Последний по влиятельности - украинский народ. Как власть он возникает во время Майданов. До сих пор брал на себя только деструктивную функцию - отменял решения предыдущих актеров. На конструктив не хватает ресурсов".

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