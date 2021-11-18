Государство хочет контролировать все. Но не способно на это - самое интересное в журнале "Країна"

"Если хотим побороть схематозы на таможне, то кассовые аппараты нужны. И рано или поздно мы к этому придем, - говорит в интервью "Країні" экономист 46-летний Игорь УМАНСКИЙ, - Проблема в другом - государство хочет максимально все контролировать, но реально не способно на это. Многие годы вся подакцизная группа работает только через фискальные кассовые аппараты - алкоголь, табачные изделия, горючее. От 40 до 60 процентов рынка алкоголя и табака до сих пор в тени.

Бизнес опасается не кассовых аппаратов. А того, что с этим инструментом налоговики получат дополнительную возможность его "штормить".

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